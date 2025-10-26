ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
438
Час на прочитання
1 хв

У Кари Делевінь порвалася розкішна сукня перед виходом на публіку: модель показала як викрутилася

Така ситуація могла трапитися з ким завгодно.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Associated Press

Модель і акторка Кара Делевінь відвідала минулого тижня розкішну подію — галавечір у Музеї американської Академії кіно. На заході вона сяяла в гламурній сукні бірюзового кольору від бренду Tamara Ralph. Це було пряме вбрання з галтером та американською проймою, що сяяло у світлі софітів завдяки приголомшливій тканині. На шиї вбрання прикрашав квітковий декор.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Однак у своєму Instagram Кара показала другий бік гламурного життя, виявляється, її сукня порвалася просто перед виходом, і її стилістові Джону Мамбло, довелося це швидко виправляти. У нього виявилося з собою швейне приладдя, і він зміг зашити сукню.

У відео видно, як модель стоїть босоніж на тротуарі, в той час як Мамбло встає на коліна, щоб зашити велику дірку ззаду.

Порваное платье Кары Делевинь / © Instagram Кари Делевінь

Шов було трохи видно, але він не впадав у вічі. Кара все одно мала чудовий вигляд.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Образи акторки Кари Делевінь (23 фото)

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Credits

Кара Делевінь / © Credits

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
438
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie