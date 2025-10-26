- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
438
1 хв
У Кари Делевінь порвалася розкішна сукня перед виходом на публіку: модель показала як викрутилася
Така ситуація могла трапитися з ким завгодно.
Модель і акторка Кара Делевінь відвідала минулого тижня розкішну подію — галавечір у Музеї американської Академії кіно. На заході вона сяяла в гламурній сукні бірюзового кольору від бренду Tamara Ralph. Це було пряме вбрання з галтером та американською проймою, що сяяло у світлі софітів завдяки приголомшливій тканині. На шиї вбрання прикрашав квітковий декор.
Однак у своєму Instagram Кара показала другий бік гламурного життя, виявляється, її сукня порвалася просто перед виходом, і її стилістові Джону Мамбло, довелося це швидко виправляти. У нього виявилося з собою швейне приладдя, і він зміг зашити сукню.
У відео видно, як модель стоїть босоніж на тротуарі, в той час як Мамбло встає на коліна, щоб зашити велику дірку ззаду.
Шов було трохи видно, але він не впадав у вічі. Кара все одно мала чудовий вигляд.