У кастомній сукні кольору шампанського: елегантна Ель Феннінг на прем'єрі-байопіку

Ель Фаннінг зіграла в байопіку "Повна невідомість" із голлівудським улюбленцем Тімоті Шаламе, тому з'явилася на червоній доріжці в день прем'єри фільму в Нью-Йорку.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Дівчина вибрала для заходу кастомну сукню відтінку шампанського, у якої не було бретельок, а спідниця була трохи зібрана на талії, через що на стегнах були гарні складки тканини.

Вбрання Ель було від бренду Prada, яке той представив у колекції весна-літо 2025 року.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Носила сукню акторка у поєднанні з розкішними прикрасами від Cartier — діамантовим кольє з величезним жовтим каменем крапліподібної форми. Волосся Ель було зібране в елегантну зачіску-пучок, а на її обличчі був яскравий макіяж із червоною помадою.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що прем'єру цього фільму в Лос-Анджелесі вона відвідала у гламурній сукні відтінку айворі, створеному Домом Gucci. Це було вбрання прямого фасону та зі шлейфом.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

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