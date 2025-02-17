У кастомній сукні, що нагадувала калейдоскоп: 62-річна Демі Мур з'явилася на церемонії BAFTA

На церемонії вона була оголошена в номінації "Найкраща акторка", але не перемогла.

На 62-річну Демі Мур неможливо було не звернути уваги на червоній доріжці церемонії BAFTA 2025, оскільки вона мала просто надзвичайний вигляд.

Протягом усього сезону нагороджень Демі залишалася вірною одному стилю у виборі вбрання — вона одягала на червоних доріжках гламурні, блискучі та дуже привабливі сукні, які певною мірою відображали характер її героїні з фільму "Субстанція", за який Мур цього року номінована на "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA. Її вбрання для червоної доріжки в Лондоні знову було в цій самій гламурній стилістиці — вона обрала розкішну довгу сукню від британського бренду Alexander McQueen.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Це було вбрання з яскравою вишивкою бісером, лелітками та різним камінням. Воно мало високу горловину та американську пройму, руки залишалися відкритими. Також сукню прикрашав довгий шлейф.

Поєднала її Мур її з відповідним клатчем, прикрасами від De Beers, а також туфлями від Christian Louboutin, які були заховані під довгою спідницею.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Також захід у Лондоні відвідала Памела Андерсон, проте, на відміну від Мур, вона не була серед номінантів.

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