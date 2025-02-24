У кастомній сукні з квітами із пір'я: Аріана Гранде приголомшила вбранням ручної роботи на заході

Акторка та співачка з'явилася в оригінальній сукні на заході.
Аріана Гранде, яка зіграла у мюзиклі "Wicked: Чародійка", продовжує повторювати стиль своєї кіношної героїні і з'являється на червоних доріжках у ніжних вбраннях рожевих відтінках. Для церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів США (SAG Awards) вона обрала кастомну сукню від Loewe, яка була для неї пошита вручну.
Це була довга сукня ніжного відтінку, зшита з ніжного шовкового атласу та крепону. Сукня мала довгий шлейф, відкриті плечі та була незвичайно декорована. На плечах вбрання прикрашало драпування з тканини, а ось корсет та спідниця — зроблені вручну квіти з пофарбованого пір'я.
Деталі створення цієї сукні, де кожна деталь вимагала копіткої роботи, за допомогою пінцету та спеціальних голок, бренд показав у Instagram.
Образ Аріана доповнила сумкою-мішком від Loewe, зачіскою-хвостом та набором прикрас від Jared Atelier. Макіяж дівчини був ніжний та з накладними віями. Останнім часом із таким макіяжем вона з'являється регулярно.
Також з актрисою помітили ще одного її колегу — актора Ітана Слейтера, який також нібито її бойфренд. Нагадаємо, що на Аріану обвалилася хвиля критики, коли стало відомо, що після розставання з чоловіком, агентом з продажу елітної нерухомості Далтоном Гомесом, вона почала зустрічатися Ітаном. Нібито саме через Аріану, він вирішив розлучитися з дружиною, яка нещодавно народила дитину. Але насправді Ітан та Аріана нібито почали стосунки вже після того, як розійшлися зі своїми партнерами.
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