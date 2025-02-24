У кастомній сукні з квітами із пір'я: Аріана Гранде приголомшила вбранням ручної роботи на заході

Аріана Гранде, яка зіграла у мюзиклі "Wicked: Чародійка", продовжує повторювати стиль своєї кіношної героїні і з'являється на червоних доріжках у ніжних вбраннях рожевих відтінках. Для церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів США (SAG Awards) вона обрала кастомну сукню від Loewe, яка була для неї пошита вручну.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Це була довга сукня ніжного відтінку, зшита з ніжного шовкового атласу та крепону. Сукня мала довгий шлейф, відкриті плечі та була незвичайно декорована. На плечах вбрання прикрашало драпування з тканини, а ось корсет та спідниця — зроблені вручну квіти з пофарбованого пір'я.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Деталі створення цієї сукні, де кожна деталь вимагала копіткої роботи, за допомогою пінцету та спеціальних голок, бренд показав у Instagram.

Образ Аріана доповнила сумкою-мішком від Loewe, зачіскою-хвостом та набором прикрас від Jared Atelier. Макіяж дівчини був ніжний та з накладними віями. Останнім часом із таким макіяжем вона з'являється регулярно.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Також з актрисою помітили ще одного її колегу — актора Ітана Слейтера, який також нібито її бойфренд. Нагадаємо, що на Аріану обвалилася хвиля критики, коли стало відомо, що після розставання з чоловіком, агентом з продажу елітної нерухомості Далтоном Гомесом, вона почала зустрічатися Ітаном. Нібито саме через Аріану, він вирішив розлучитися з дружиною, яка нещодавно народила дитину. Але насправді Ітан та Аріана нібито почали стосунки вже після того, як розійшлися зі своїми партнерами.

Аріана Гранде та Ітан Слейтер / Фото: Associated Press

Аріана Гранде та Ітан Слейтер / Фото: Associated Press

Аріана Гранде та Ітан Слейтер / Фото: Associated Press

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