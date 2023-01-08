У кедах та короткій майці: супермодель Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку з собакою

Відома модель Емілі Ратаковскі після розлучення з чоловіком, пса на прізвисько Коломбо залишила собі. Днями дівчину сфотографували папараці, коли вона його вигулювала.

На Емілі того дня були джинси-кльош із потертостями, які вона поєднала з кедами Converse, короткою білою майкою, худі та курткою на хутрі. Образ моделі доповнили золоті прикраси, сонцезахисні окуляри, а ось волосся вона зібрала.

Коломбо ж, який є помісю хаскі з німецькою вівчаркою, задоволений йшов поряд зі своєю господининею.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Також під час прогулянки до дівчини підійшов шанувальник та попросив зробити селфі.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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