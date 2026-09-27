У кепі, краватці і костюмі-трійці: Дженніфер Лопес в ефектному луку сходила на показ Dolce & Gabbana

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Реклама

Дженніфер Лопес стала гостею показу Dolce & Gabbana, який відбувся у межах Тижня моди в Мілані. Зірка з’явилася на заході в ефектному чорному костюмі-трійці.

На ній були приталений оксамитовий жакет із широкими атласними лацканами, жилет і штани, які заправила у чорні високі шкіряні чоботи на підборах і з золото фурнітурою. Під костюм Джен одягла класичну білу сорочку з гострим коміром і чорну вузьку краватку. На голові у неї було чорне кепі.

Реклама

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Вуха Лопес прикрасила діамантово-смарагдовими сережками, а до лацкану жакета прикріпила брошку з декоративними ланцюжками. Завершила аутфіт маленька чорна сумка.

Реклама

Волосся Лопес зібрала під головний убір, зробила вечірній макіяж з помадою темного теракотового відтінку і французький манікюр.

Нагадаємо, минулого разу Дженніфер Лопес продемонструвала лук у прозорій блузці і джинсах з мереживом.

Новини партнерів

Новини партнерів