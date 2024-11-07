У кепі Руслана Багинського: бразильська модель Жизель Олівейра вийшла на прогулянку

31-річна бразильська модель Жизель Олівейра показала у своєму Instagram свій осінній образ, у якому вона вийшла на осінню прогулянку.

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Вона одягла коротку штучну шубу з бантиками, прямі джинси, білий топ та шкіряні лофери. А свій лук Жизель доповнила чорним кепі із золотим логотипом від українського дизайнера Руслана Багинського, маленькою прямокутною сумочкою та чорними сонцезахисними окулярами.

Зазначимо, селебріті часто обирають головні убори від Багінського. Наприклад, Моніка Беллуччі позувала у його капелюсі для глянцю, а Мадонна у стильному головному уборі сходила на виставку картин сина. Понад те, Руслан Багинський створював капелюх навіть королеви Великобританії Єлизавети II. Її Величність тоді прийняла подарунок, хоча це була велика рідкість, адже вона користувалася послугами особистого дизайнера головних уборів.

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