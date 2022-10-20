У кепі Руслана Багінського: Періс Гілтон продовжує носити головні убори від українського бренду

Найзнаменитіша білявка Голлівуду полюбила український бренд і вже кілька разів помічена у ньому на публіці.

Суперзірка та бізнесвумен Періс Гілтон мандрує зараз світом заради просування свого нового аромату Ruby Rush. Саме тому мільйонерка прилетіла до Індії, де, мабуть, має відбутися його презентація.

В аеропорту Гілтон сфотографували в оточенні захопленої публіки. Вона була одягнена у чорний спортивний велюровий костюм, декорований вишивкою у вигляді сердець та зірок. Цей комплект від її власного бренду, який вона нещодавно запустила.

Такі костюми були шалено популярні на початку двохтисячних, а започаткувала моду на них саме Періс та її подруга Кім Кардашян. Щоправда, у ті роки фасони були відкритішими і обтислими.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Але попри цей флешбек у вигляді костюма, Періс здивувала і вибором головного убору. Річ у тому, що вона одягла кепі від українського модиста Руслана Багінського.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

У головному уборі від цього бренду гламурна блондинка помічена вже не вперше. Також вона нещодавно з'являлася на вулицях Лос-Анджелеса у подібному, але молочного відтінку, і ще один брала із собою у романтичну подорож із чоловіком.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

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