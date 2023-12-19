У кепі від Багінського і з пікантним декольте: українська співачка у стильному образі прийшла на музичний івент

Українська співачка Shadu відвідала музичний івент у Києві. Там вона постала у стильному луку.

На дівчині був чорний подовжений жакет із чорним шкіряним поясом-корсетом, чорні лосини і чорні туфлі. Та головним акцентом її аутфіту був рожевий топ із пікантним декольте.

Shadu

Свій лук Shadu доповнила чорним кепі від українського дизайнера Руслана Багінського з вишитим червоними нитками логотипом.

Shadu

Нагадаємо, у такому самому кепі від Багінського ми бачили Періс Гілтон під час її поїздки до Індії, де вона презентувала свій парфум.

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