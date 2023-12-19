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У кепі від Багінського і з пікантним декольте: українська співачка у стильному образі прийшла на музичний івент

У кепі від Багінського і з пікантним декольте: українська співачка у стильному образі прийшла на музичний івент

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
193
Час на прочитання
1 хв
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У кепі від Багінського і з пікантним декольте: українська співачка у стильному образі прийшла на музичний івент

Shadu

Shadu продемонструвала стильний total black look із яскравим акцентом.

Українська співачка Shadu відвідала музичний івент у Києві. Там вона постала у стильному луку.

На дівчині був чорний подовжений жакет із чорним шкіряним поясом-корсетом, чорні лосини і чорні туфлі. Та головним акцентом її аутфіту був рожевий топ із пікантним декольте.

Shadu / ©
Shadu

Свій лук Shadu доповнила чорним кепі від українського дизайнера Руслана Багінського з вишитим червоними нитками логотипом.

Shadu / ©
Shadu

Нагадаємо, у такому самому кепі від Багінського ми бачили Періс Гілтон під час її поїздки до Індії, де вона презентувала свій парфум.

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Дата публікації
Перегляди
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