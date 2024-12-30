У кепі від Руслана Багінського: Періс Гілтон відвезла дітей до Діснейленду

43-річна світська левиця, зірка реаліті, співачка та модель – Періс Гілтон – з дітьми – сином Феніксом та дочкою Лондон, а також зі своєю молодшою сестрою Нікі та її дітьми побували у Діснейленді. Фотографіями звідти вона поділилася у своєму Instagram.

instagram.com/parishilton

На знімках зірка із сином та донькою позувала на різних атракціонах. Судячи з фотографій, вони весело провели час.

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

У Діснейленд Періс одягла напівпрозору кофту з Міккі-Маусом від Gucci та чорну кепі від українського дизайнера Руслана Багінського.

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

До слова, селебріті часто обирають головні убори від Багинського. Наприклад, Моніка Беллуччі позувала у його капелюсі для глянцю, а Мадонна у стильному головному уборі сходила на виставку картин сина. Понад те, Руслан Багинський створював капелюх навіть королеви Великобританії Єлизавети II. Її Величність тоді прийняла подарунок, хоча це була велика рідкість, адже вона скористалася послугами особистого дизайнера головних уборів.

instagram.com/parishilton

Раніше, нагадаємо, оголена Періс Гілтон позувала біля ялинки. Дівчина здивувала своїх фолоіерів у Instagram, опублікувавши серію знімків із відвертої фотосесії.

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