У кепі від Руслана Багінського: зірка серіалу "Емілі в Парижі" прогулялася італійською столицею

32-річна американська акторка – Ешлі Парк, широко відома за своєю роллю у популярному серіалі "Емілі в Парижі" – провела відпустку в Римі, звідки показала барвисті фотографії з прогулянки італійською столицею та огляду її пам'яток.

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Дівчина позувала для фото у сірому жакеті-сукні з поясом, високих білих гольфах, білих босоніжках та у синьо-блакитному кепі від українського дизайнера Руслана Багінського. Образ Ешлі доповнювали блакитний бант на шиї та срібляста сумка.

instagram.com/ashleyparklady

Нагадаємо, селебріті часто обирають головні убори від Багінського. Наприклад, Моніка Беллуччі позувала у його капелюсі для глянцю, а Мадонна у стильному головному уборі сходила на виставку картин сина. Понад те, Руслан Багинський створював капелюх навіть королеви Великобританії Єлизавети II. Її Величність тоді прийняла подарунок, хоча це була велика рідкість, адже вона користувалася послугами особистого дизайнера головних уборів.

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