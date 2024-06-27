У кетс'юті з паєтками та оголеними плечима: Люпіта Ніонго у гламурному луку позувала на прем'єрі

41-річна акторка у вбранні від Prada сяяла на прем'єрному показі фільму.

У Нью-Йорку відбулася прем'єра останньої частини постапокаліптичної горор-франшизи "Тихе місце: День перший". Фільм представила виконавиця головної ролі Люпіта Ніонго. Вона зіграла Сему, яка має пережити вторгнення до Нью-Йорка кровожерливих інопланетних істот.

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

Акторка з'явилася на івенті у гламурному аутфіті. На зірці був чорний кетс'ют із паєтками та оголеними плечима від Prada, зверху на який вона одягла чорну мініспідницю зі шлейфом, що створило ефект контрастної текстури.

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

Вбрання Люпіта доповнила лакованими чорними туфлями на шпильках.

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

Їй зробили стильну зачіску, прикрасивши волосся стрічкою з чорних паєток, макіяж смокі-айс із чорними стрілками і прозорим блиском на губах, а також довгий чорний манікюр зі срібним декором.

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

Елегантні довгі квіткові сережки з діамантами і каблучка з цього комплекту від De Beers завершили лук Ніонго.

Люпіта Ніонго і Джозеф Квінн / Фото: Associated Press

На фотозоні Люпіта позувала також з іншими колегами зі знімального майданчика: Джозефом Квінном, Алексом Вулффом, Джоном Кразінські, Джимоном Гонсом та іншими.

Люпіта Ніонго і Джозеф Квінн / Фото: Associated Press

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Люпіта Ніонго потрапила під приціл папараці в короткому червоному вбранні і з екстравагантною чорною лакованою сумочкою у вигляді телефона у формі серця з трубкою зі стразами.

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