У кетс'юті з паєтками та оголеними плечима: Люпіта Ніонго у гламурному луку позувала на прем'єрі

41-річна акторка у вбранні від Prada сяяла на прем'єрному показі фільму.
У Нью-Йорку відбулася прем'єра останньої частини постапокаліптичної горор-франшизи "Тихе місце: День перший". Фільм представила виконавиця головної ролі Люпіта Ніонго. Вона зіграла Сему, яка має пережити вторгнення до Нью-Йорка кровожерливих інопланетних істот.
Акторка з'явилася на івенті у гламурному аутфіті. На зірці був чорний кетс'ют із паєтками та оголеними плечима від Prada, зверху на який вона одягла чорну мініспідницю зі шлейфом, що створило ефект контрастної текстури.
Вбрання Люпіта доповнила лакованими чорними туфлями на шпильках.
Їй зробили стильну зачіску, прикрасивши волосся стрічкою з чорних паєток, макіяж смокі-айс із чорними стрілками і прозорим блиском на губах, а також довгий чорний манікюр зі срібним декором.
Елегантні довгі квіткові сережки з діамантами і каблучка з цього комплекту від De Beers завершили лук Ніонго.
На фотозоні Люпіта позувала також з іншими колегами зі знімального майданчика: Джозефом Квінном, Алексом Вулффом, Джоном Кразінські, Джимоном Гонсом та іншими.
Нагадаємо, раніше Люпіта Ніонго потрапила під приціл папараці в короткому червоному вбранні і з екстравагантною чорною лакованою сумочкою у вигляді телефона у формі серця з трубкою зі стразами.
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