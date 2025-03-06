У кетс'юті з принтом і волохатих туфлях: Леся Нікітюк продемонструвала стильний образ у кінотеатрі

Леся Нікітюк презентувала у Києві романтичну комедію "Песики", у якій зіграла головну роль.

Леся Нікітюк і Ольга Сумська

На прем'єрному показі телезірка з'явилася у стильному образі. На ній був чорний кетсют від французького бренду Marine Serre з фірмовим принтом півмісяця червоного кольору. Зверху Леся одягла чорний жакет оверсайз.

Леся Нікітюк / Фото: ТСН.ua

Лук Нікітюк доповнила екстравагантними волохатими білими туфлями і червоною сумочкою у вигляді серця.

Леся Нікітюк / Фото: ТСН.ua

У телеведучої було гарне укладання з локонами, ніжний макіяж, лаконічні сережки у вухах і ланцюжок із великою підвіскою на шиї.

Леся Нікітюк / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, на прем'єру фільму "Песики" завітали зірки: Ольга Сумська, Надя Дорофєєва і Міша Кацурін, Злата Огнєвіч, Michelle Andrade, ROXOLANA, Маша Кондратенко, MELOVIN, Анна Саліванчук, Катя Сільченко, Олександр Педан та інші.

Леся Нікітюк і MELOVIN

Про фільм:

"Песики" – це романтична комедія, у центрі сюжету якого – холостячка Яну, яка через свій непростий характер не може побудувати довготривалі романтичні стосунки. Усе змінюється, коли вона стає жертвою дивного прокляття, яке перетворює її коханців на песиків.

Прокат фільму триває в українських кінотеатрах.

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