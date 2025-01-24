У кетс'юті зі спокусливим декольте: ефектна Катерина Бужинська презентувала пісню про впевнених жінок

Народна артистка потішила шанувальниць новим хітом.
Катерина Бужинська презентувала нову пісню "Біла пантера". Артистка називає її композицією красивих, сексуальних, зухвалих і впевнених у собі жінок.
"Пантера символізує свободу, незалежність і силу, яка притаманна кожній із нас. Я відчуваю, що ця пісня надихне багатьох жінок і наповнить їх енергією", – поділилася Катерина.
А шанувальниці у соцмережах називають новий пристрасний хіт гімном усіх білявок.
Бужинська представила пісню в ефектному образі. На ній був чорний обтислий кетс'ют із відвертим спокусливим декольте. Лук співачка доповнила гарною об'ємною зачіскою з локонами і виразним макіяжем із червоною помадою.
Нагадаємо, Катерина Бужинська показала, як вітала своїх дітей-двійнят із днем народження.
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