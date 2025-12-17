ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
182
1 хв

У кетс’юті з блискітками та відвертим декольте: модель з Панами похизувалася пишними формами

Грейсі Бон у пікантному луку повеселилася в нічному клубі.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон продемонструвала в Instagram Stories свій пікантний образ, у якому вона сходила до нічного клубу.

Дівчина обрала для свого виходу чорний обтислий кетс’ют із блискітками та відвертим декольте, прикрашеним золотим ланцюжком. Зверху вона одягла чорну шкіряну куртку з молочним хутряним коміром.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Грейсі похизувалася і привабливим бюстом, і широкими стегнами, і тонкою талією.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Свій лук Бон доповнила зачіскою з локонами та макіяжем із накладними пишними віями.

Нагадаємо, Грейсі Бон продемонструвала чудовий пляжний образ у білому купальнику та джинсових мінішортах.

182
