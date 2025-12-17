- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 182
- Час на прочитання
- 1 хв
У кетс’юті з блискітками та відвертим декольте: модель з Панами похизувалася пишними формами
Грейсі Бон у пікантному луку повеселилася в нічному клубі.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон продемонструвала в Instagram Stories свій пікантний образ, у якому вона сходила до нічного клубу.
Дівчина обрала для свого виходу чорний обтислий кетс’ют із блискітками та відвертим декольте, прикрашеним золотим ланцюжком. Зверху вона одягла чорну шкіряну куртку з молочним хутряним коміром.
Грейсі похизувалася і привабливим бюстом, і широкими стегнами, і тонкою талією.
Свій лук Бон доповнила зачіскою з локонами та макіяжем із накладними пишними віями.
Нагадаємо, Грейсі Бон продемонструвала чудовий пляжний образ у білому купальнику та джинсових мінішортах.