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У кетс'юті та косусі: 76-річна Шер відвідала показ Versace у компанії молодого бойфренда

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У кетс'юті та косусі: 76-річна Шер відвідала показ Versace у компанії молодого бойфренда

Шер / Фото: Associated Press

Пара позувала перед показом обійнявшись і багато усміхалася.

Американська співачка Шер у свої 76 років має приголомшливий вигляд та веде активне світське життя. Учора, 9 березня, знаменитість відвідала показ нової колекції осінь-зима бренду Versace, який цього разу відбувся не в Мілані, а в Каліфорнії.

На гламурному заході знаменитість з'явилася в компанії свого молодого бойфренда — Александра Едвардса — музичного керівника звукозаписної компанії Def Jam, і продюсера, який молодший за неї на 39 років. Раніше він був одружений з Ембер Роуз, з якою вони мають спільного сина.

На показ Шер, звичайно ж, убралася в лук від Versace, в якому поєднала обтислий кетс'ют і оверсайз косуху. Також на співачці були ботильйони на платформі.

Шер / © Associated Press
Шер / Фото: Associated Press

Образ співачка завершила об'ємною зачіскою та досить легким макіяжем з ніжно-рожевою помадою та синіми тінями.

Шер / © Associated Press
Шер / Фото: Associated Press

Александр поєднав чорне поло з сорочкою та штанами, також на ньому були туфлі й сонцезахисні окуляри. На зуби бойфренд Шер одягнув спеціальну прикрасу з камінням.

Шер / © Associated Press
Шер / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
685
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