У кетсьюті з металевим корсетом: Бейонсе сходила підтримати Тейлор Свіфт на прем'єрі її фільму

Це була перша поява зірка на червоній доріжці за тривалий час.

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму-концерту співачки Тейлор Свіфт, присвяченого її туру The Eras Tour. Зірка з'явилася на червоній доріжці у розкішній сукні з вирізами та квітами від Oscar de la Renta, а підтримати колегу прийшла Бейонсе.

Суперзірка вийшла на червону доріжку вперше за тривалий період, адже й сама їздила світом із туром на підтримку свого альбому Renaissance.

На Бейонсе було досить незвичайне вбрання, адже вона віддала перевагу не сукні, а зручному кетсьюту від бренду LaQuan Smith з колекції весна-літо 2023. Вбрання було повністю чорним, мало довгі рукави та декоративний металевий корсер, що повторював форму грудей.

Образ Бейонсе доповнила зачіскою з високим хвостом, окулярами та черевиками на масивній підошві. З прикрас вона одягла сережки з діамантами та перстень, теж з величезним каменем.

Бейонсе, Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

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