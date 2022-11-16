У кетсьюті з прозорими вставками: дочка Мадонни в ефектному образі на виставці у Нью-Йорку

Лурдес, як і її відома матір, не боїться сміливих образів.
26-річна дочка Мадонни Лурдес Леон відвідала відкриття виставки робіт французького модельєра Тьєррі Мюглера Mugler Couturissime у Бруклінському музеї у Нью-Йорку. На цьому заході зібрано знакові роботи модельєра різних років.
Лурдес, яка неодноразово брала участь у показах Mugler як модель, прийшла на відкриття в кетсьюті з напівпрозорими вставками та імітацією корсету.
Образ дівчина доповнила насиченим макіяжем, чорними босоніжками та дуже довгим чорним манікюром. На шиї Лурдес був ланцюжок з величезним хрестом.
Також цей захід відвідала Кайлі Дженнер у ефектній чорній сукні з пір'ям та модель Джулія Фокс.
Читайте також:
- У коричневому комбінезоні та в золоті: ефектна дочка Мадонни пройшла подіумом у Парижі
- У білому топі з торочкою та "місяцеходами": 25-річна дочка Мадонни на фешншоу
- У леопардовій шубі та шкіряному корсеті: дочка Мадонни потрапила під приціл папараці