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У кейп-пальті і з гарним укладанням: Джессіка Честейн прийшла на світський захід у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У кейп-пальті і з гарним укладанням: Джессіка Честейн прийшла на світський захід у Нью-Йорку

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Цього разу зірка одягла досить скромне монохромне вбрання.

Кейпи останнім часом мають особливу популярність, але якщо раніше в цьому предметі одягу ми могли побачити частіше представників королівських сімей, то зараз часто носять його на світські заходи та голлівудські зірки.

Наприклад, акторка Джессіка Честейн прийшла у кейп-пальті на захід у Нью-Йорку, присвячений фільму "Пам'ять", де вона зіграла головну роль.

Її лук був у чорному кольорі і окрім пальта-міді, яке зав'язувалося на пояс, також включало штани до кісточок і класичні туфлі-човники.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Розкішне руде волосся Честейн розпустила і уклала в легкі локони, також візажисти їй зробили макіяж з блискучими тінями та прозорим блиском на губах.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Прем'єра картини, яку презентувала Джессіка, відбулася на 80-му Венеційському кінофестивалі у вересні 2023 року. Акторка тоді сяяла на червоній доріжці в приголомшливій сукні від Модного дому Gucci, повністю розшій пайєтками. Також у вбрання було глибоке декольте та довгі рукави.

Джессіка Честейн / © Getty Images
Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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