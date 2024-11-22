У кейпі та капелюсі: Наомі Воттс помітили на зніманнях нового серіалу в Нью-Йорку

Пальто-кейп стало вже давно новим головним предметом верхнього зимового одягу для відомих жінок, серед яких насамперед королівські особи. Їх носять принцеса Кейт, королева Максима та королева Матильда, оскільки це має елегантний і в той же час стильний вигляд.

Як комбінувати кейп із аксесуарами для осіннього образу, також продемонструвала акторка Наомі Воттс під час знімань у новому серіалі All's Fair. Робота над цим проєктом триває зараз у Нью-Йорку і відомо, що серіал вийде вже 2025 року, проте подробиць про нього поки невідомо, окрім того, що працював над ним Раян Мерфі — творець "Американської історії жахів" та "Американської історії злочинів" .

Образ Наомі також включа бежевий капелюх, штани та жакет. Завершували образ аксесуари коричневого кольору та сонцезахисні окуляри.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Сфотографували акторку з Джудіт Лайт, яка була у сірих штанах, водолазці та чорній довгій шубі. З Ноамі вони йшли, тримавшись за руки.

Наомі Воттс і Джудіт Лайт / Фото: Getty Images

Акторка має насичений знімальний графік, адже нещодавно за її участю вийшло кілька проєктів, одним з яких став фільм "Друг", у якому вона знялася з величезним псом породи німецький дог. Знімання також відбувалися у Нью-Йорку і Наомі неодноразово фотографували із собакою.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи акторки Наомі Воттс (10 фото)