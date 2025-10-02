ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
111
У кейпі з принтом "гусяча лапка": Аня Тейлор-Джой відвідала показ Dior у Парижі

Амбасадорка бренду з’явилася на шоу в елегантному і жіночному вбранні.

Юлія Каранковська
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

У межах Тижня моди новий креативний директор Dior Джонатан Андерсон презентував публіці колекцію весна-літо 2026 року, яка стала його дебютом для бренду. Шоу було однією з найочікуваніших подій, а відвідало його багато світових знаменитостей.

Серед гостей була помічена Аня Тейлор-Джой. Дівчина з’явилася на показі як справжня леді Діор, адже мала дуже елегантний вигляд. Акторка носила асиметричний кейп у принт «гусяча лапка» і мініспідницю.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Також на Ані були білий жилет на ґудзиках з декольте і кілька лаконічних аксесуарів — чорна оксамитова стрічка у волоссі та класичні туфлі-човники.

Ніжний макіяж зірки підкреслював її красу — візажисти зробили Тейлор-Джой димчасті стрілки, на щоки нанесли трохи рум’ян, а на губи ніжну нюдову помаду.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Однак нову колекцію акторка побачила найпершою, адже ще на початку вересня з’явилася в ніжно-блакитній сукні-кошику від Андерсона на прем’єрі фільму Sacrifice, який показали в межах кінофестивалю в Торонто.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Нагадаємо, що Джонатан Андерсон став новим креативним директором Модного дому Dior після того, як цю посаду залишила модельєрка Марія Грація К’юрі.

