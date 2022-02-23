У кежуал-образі: зірка "Секс і міста" Крістін Девіс сфотографувалася із собаками

У кежуал-образі: зірка "Секс і міста" Крістін Девіс сфотографувалася із собаками

Крістін була у чудовому настрої.

Зірка серіалу "Секс і місто" Крістін Девіс була однією з тих, хто прийшов підтримати захід Canidae's Puppy Playdate Event у Лос-Анджелесі. На заході було відкрито станцію для корму, а також бажаючі могли "усиновити" кинутих тварин.

Крістін Девіс з'явилася у стриманому кежуал-образі, в якому поєднала джинсовий комбінезон від бренду Reformation та чорні черевики. Образ вона доповнила укладанням та легким макіяжем.

Крістін Девіс / Getty Images

Для фото 56-річна акторка позувала із собаками, яких привезла на захід місцева служба порятунку тварин.

Крістін Девіс / Getty Images

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