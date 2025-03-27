У халаті на ліжку: Нікола Пельтц позувала перед камерою свого чоловіка Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

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Бруклін Бекхем – син Вікторії та Девіда Бекхемів – пробував себе у багатьох сферах, однією з яких була фотографія. Він навчався у спеціалізованій школі, яку так і не закінчив, і навіть випустив фотокнигу, яка не стала успішною. Проте іноді він повертається до фотокамери.

© Instagram Ніколи Пельтц

© Instagram Ніколи Пельтц

Цього разу до його об'єктиву потрапила дружина – 30-річна модель та актриса Нікола Пельтц. Вона позувала на ліжку. На ній був білий халат із чорними стрічками та чорна спідня білизна, яку вона засвітила на деяких фото.

© Instagram Ніколи Пельтц

© Instagram Ніколи Пельтц

Знімки дівчина не підписала.

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Зазначимо, пара оголосила про свої заручини у липні 2020 року, а одружилися вони 9 квітня 2022 року у Палм-Біч, Флорида, на єврейській церемонії. Як відомо, молоде подружжя підписало шлюбний договір. Цікаво, що Бруклін стверджує, що закохався в Ніколу з першого погляду і вже за кілька місяців після знайомства знав, що вона стане його дружиною. Хлопець розповідає в інтерв'ю, що мріє про велику родину та дітей.

© Instagram Ніколи Пельтц

Раніше, нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц з'явилися на модному показі в Куршевелі у парних образах. На них були штанні костюми з кишенями з тканини, що нагадує денім.

© Getty Images