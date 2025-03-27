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- Шоу-бізнес
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У халаті на ліжку: Нікола Пельтц позувала перед камерою свого чоловіка Брукліна Бекхема
Донька промислового мільярдера поділилася серією фото, автором яких став її чоловік.
Бруклін Бекхем – син Вікторії та Девіда Бекхемів – пробував себе у багатьох сферах, однією з яких була фотографія. Він навчався у спеціалізованій школі, яку так і не закінчив, і навіть випустив фотокнигу, яка не стала успішною. Проте іноді він повертається до фотокамери.
Цього разу до його об'єктиву потрапила дружина – 30-річна модель та актриса Нікола Пельтц. Вона позувала на ліжку. На ній був білий халат із чорними стрічками та чорна спідня білизна, яку вона засвітила на деяких фото.
Знімки дівчина не підписала.
Зазначимо, пара оголосила про свої заручини у липні 2020 року, а одружилися вони 9 квітня 2022 року у Палм-Біч, Флорида, на єврейській церемонії. Як відомо, молоде подружжя підписало шлюбний договір. Цікаво, що Бруклін стверджує, що закохався в Ніколу з першого погляду і вже за кілька місяців після знайомства знав, що вона стане його дружиною. Хлопець розповідає в інтерв'ю, що мріє про велику родину та дітей.
Раніше, нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц з'явилися на модному показі в Куршевелі у парних образах. На них були штанні костюми з кишенями з тканини, що нагадує денім.