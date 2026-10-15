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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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79
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1 хв

У халаті з оголеним плечем: 61-річна Елізабет Герлі показала фото зі знімального майданчика

Британська акторка поділилася в Instagram селфі, на яких позувала у пікантному образі і з ефектною каблучкою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram закулісні світлини зі знімань серіалу The ’Burbs. Акторка показала, як минав її перший день на майданчику.

На фото Елізабет сиділа на ліжку і фотографувалася у дзеркалі. Вона була одягнена у білий вафельний халат, який кокетливо спустила з одного плеча.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Волосся Герлі уклала в локони, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Увагу привертала й каблучка з великим світлим каменем на безіменному пальці. Прикраса викликала припущення про заручини акторки, однак наразі невідомо, чи це її особиста коштовність, чи частина образу героїні.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі показала архівний знімок, на якому постала без ліфа і в розстебнутому кафтані з вишивкою.

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