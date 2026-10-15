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- Шоу-бізнес
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У халаті з оголеним плечем: 61-річна Елізабет Герлі показала фото зі знімального майданчика
Британська акторка поділилася в Instagram селфі, на яких позувала у пікантному образі і з ефектною каблучкою.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram закулісні світлини зі знімань серіалу The ’Burbs. Акторка показала, як минав її перший день на майданчику.
На фото Елізабет сиділа на ліжку і фотографувалася у дзеркалі. Вона була одягнена у білий вафельний халат, який кокетливо спустила з одного плеча.
Волосся Герлі уклала в локони, а в макіяжі зробила акцент на очах.
Увагу привертала й каблучка з великим світлим каменем на безіменному пальці. Прикраса викликала припущення про заручини акторки, однак наразі невідомо, чи це її особиста коштовність, чи частина образу героїні.
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі показала архівний знімок, на якому постала без ліфа і в розстебнутому кафтані з вишивкою.