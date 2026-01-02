У хутровому пальті та на підборах Кім Кардашян заскочили на популярному курорті

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян сфотографували, коли вона виходила із ресторану Casa Tua 1 на популярному серед знаменитостей курорті в Аспені, штат Колорадо.

Одягнена Кім була в корсет і штани-кльош цікавого дизайну, а зверху накинула пальто з хутряним оздобленням і взула туфлі на підборах. Кардашян розпустила волосся і зробила виразний макіяж очей, а також нюдовою помадою підкреслила губи. У руках вона тримала мобільний телефон і була зосереджена на камері, яка її знімала на той момент.

Нагадаємо, на курорті в Аспені зараз відпочиває і співачка Мерая Кері. Її вже кілька разів фотографували біля магазину Gucci, де зірка робила покупки.

