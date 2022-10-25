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У кілті, гольфах і з картатою краваткою: Біллі Портер на вулицях Нью-Йорка

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У кілті, гольфах і з картатою краваткою: Біллі Портер на вулицях Нью-Йорка

Біллі Портер / Фото: Getty Images

53-річний актор завжди ретельно підбирає кожен свій образ і продумує його до деталей.

Біллі Портер потрапив в об'єктиви фотографів на вулицях Нью-Йорка. Актор, як завжди, мав стильний лук.

На зірці був біло-сірий картатий костюм, який складався з піджака і кілта, біла сорочка і картата краватка.

Аутфіт Біллі доповнив сіро-білими гольфами і сіро-асфальтними черевиками на танкетці.

Біллі Портер / © Getty Images
Біллі Портер / Фото: Getty Images

Волосся він заплів в африканські кіски і зібрав їх у високий хвіст. На обличчя Портер одягнув стильні окуляри в чорній оправі. В руці він тримав велику сумку асфальтного відтінку. Золотий манікюр і каблучка з великим діамантом завершили його образ.

Нагадаємо, нещодавно Портер побував на церемонії вручення премії "Золоте серце" у Нью-Йорку, де постав у чорній блузці з краваткою-бантом і білому штанному костюмі у смужку від бренду Michael Kors.

Біллі Портер / © Associated Press
Біллі Портер / Фото: Associated Press

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
481
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