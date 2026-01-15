Анастасія Половинкіна і OSTROVSKYI

Фіналістка реалітішоу «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна вперше після завершення проєкту відвідала публічний захід. Дівчина з’явилася на прем’єрі фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій», яка відбулася у кінотеатрі Multiplex, в ТРЦ «Республіка». На івент вона прийшла у супроводі українського співака OSTROVSKYI, у компанії якого вона нещодавно відпочивала у Буковелі.

На заході Настя постала у стильному образі. На ній було графітове кімоно з великими накладними кишенями, поясом і помаранчевою підкладкою на рукавах, чорному топі, чорних шкіряних мінішортах і капронових колготах. Вбрання вона скомбінувала з чорними шкіряними ботфортами.

Половинкіна заплела волосся у довгу косу, зробила ніжний макіяж і французький манікюр.

OSTROVSKYI поєднав у своєму луку помаранчеву футболку, чорні вільні штани зі шкіряним поясом і чорні черевики на грубій підошві.

Про фільм:

Події фільму розгортаються у Нью-Йорку 1950-х років і розповідають про амбітного молодого мрійника Марті Маузера, який прагне перетворити настільний теніс із буденного захоплення на справу всього свого життя. Попри іронію та недовіру оточення він ыде проти системи, покладаючись на єдину зброю — безкомпромісну віру в себе.

Стрічка натхненна реальною історією легендарного американського гравця Марті Райсмана. У фільмі його художній образ втілив Тімоті Шаламе — роль, написана спеціально для актора. Шаламе виконував усі трюки самостійно і від 2018 року інтенсивно тренувався з професійними наставниками з настільного тенісу, адже за сюжетом його персонаж є популяризатором гри в настільний теніс і двічі чемпіоном США серед чоловіків.

Відсьогодні, 15 січня, фільм «Марті Супрім. Геній комбінацій» в українському прокаті.