У кімоно з торочкою і графітових джинсах: український артист презентував свій дебютний альбом

ONƎ MORE

Український артист ONƎ MORE презентував свій дебютний альбом, який отримав назву «Фатуми». До нього увійшло 7 різножанрових пісень, обʼєднаних роздумами про минуле, теперішнє та майбутнє.

До виходу альбому ONƎ MORE у стильних луках знявся у фотосесії. В об’єктиві фотокамери співак позував у білому кімоно з довгою торочкою, чорному светрі, светрі з вишивкою і білим коміром із чорним принтом, чорній сорочці та графітових джинсах.

Фокус-треком альбому є пісня «Фатуми», яка занурює у містичний простір втрат, пам’яті та внутрішніх трансформацій.

«Це історія про людей, які загубилися між спогадами і реальністю, де почуття розчиняються, а самі вони стають лише відображенням часу. Це трек про неможливість повернути минуле та про той момент, коли потрібно відпустити — навіть якщо це означає втратити частину себе.

«Фатуми» ставить відкрите запитання: чи справді існують знаки долі, які ведуть нас крізь життя, чи ми вигадуємо ці «фатуми», щоб пояснити біль, втрати та випадкові зустрічі?» — прокоментував пісню артист.

Він також зізнався, що натхненням на написання треку став «Вир памʼяті» з Поттеріани, тому в передприспіві є рядки «Вир памʼяті, забери мої сльози, залиш цей досвід у минулому, досить!».

До альбому увійшли: епічний трек Intro, натхненний опенінгом шоу MAYHEM Леді Гаги; пісня «Хвилі не хвилюють», «Іскри», яка викликає ностальгію своєю мелодією та нагадує, що ми завжди тримаємо іскри в душі; танцювальний трек One more dance, який запрошує слухача на ще один танець перед ліричною і спокійною композицією «На глибині»; прощається зі слухачем альбом загадковим треком Outro.