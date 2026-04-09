ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
2 хв

У кімоно з торочкою і графітових джинсах: український артист презентував свій дебютний альбом

До виходу альбому ONƎ MORE знявся у стильному фотосеті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
ONƎ MORE

Український артист ONƎ MORE презентував свій дебютний альбом, який отримав назву «Фатуми». До нього увійшло 7 різножанрових пісень, обʼєднаних роздумами про минуле, теперішнє та майбутнє.

До виходу альбому ONƎ MORE у стильних луках знявся у фотосесії. В об’єктиві фотокамери співак позував у білому кімоно з довгою торочкою, чорному светрі, светрі з вишивкою і білим коміром із чорним принтом, чорній сорочці та графітових джинсах.

Фокус-треком альбому є пісня «Фатуми», яка занурює у містичний простір втрат, пам’яті та внутрішніх трансформацій.

«Це історія про людей, які загубилися між спогадами і реальністю, де почуття розчиняються, а самі вони стають лише відображенням часу. Це трек про неможливість повернути минуле та про той момент, коли потрібно відпустити — навіть якщо це означає втратити частину себе.

«Фатуми» ставить відкрите запитання: чи справді існують знаки долі, які ведуть нас крізь життя, чи ми вигадуємо ці «фатуми», щоб пояснити біль, втрати та випадкові зустрічі?» — прокоментував пісню артист.

Він також зізнався, що натхненням на написання треку став «Вир памʼяті» з Поттеріани, тому в передприспіві є рядки «Вир памʼяті, забери мої сльози, залиш цей досвід у минулому, досить!».

До альбому увійшли: епічний трек Intro, натхненний опенінгом шоу MAYHEM Леді Гаги; пісня «Хвилі не хвилюють», «Іскри», яка викликає ностальгію своєю мелодією та нагадує, що ми завжди тримаємо іскри в душі; танцювальний трек One more dance, який запрошує слухача на ще один танець перед ліричною і спокійною композицією «На глибині»; прощається зі слухачем альбом загадковим треком Outro.

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie