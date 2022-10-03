У кислотно-салатовому комбінезоні зі стразами: Lizzo підкреслила пишні форми відвертим луком

34-річна американська репвиконавиця продемонструвала на сцені яскраве сміливе вбрання з декольте.

Співачка Lizzo виступила з концертом на Madison Square Garden у Нью-Йорку, який відбувся в межах її туру The Special Tour на підтримку її четвертого студійного альбому Special (2022).

Репвиконавиця обожнює одягати на сцену провокаційні обтислі комбінезони. Ось і цього разу вона вийшла у бежевому комбінезоні із кислотно-салатовими вставками зі стразами.

Вбрання підкреслювало пишні форми артистки і мало пікантне декольте.

Lizzo / Фото: Getty Images

Свій образ вона доповнила салатовими черевиками на грубій підошві і зі шнурівками.

Lizzo пофарбувала пасма волосся у фіолетово-малиновий відтінок. Вона зробила насичений макіяж очей із фіолетово-баклажановими тінями і довгий світлий манікюр.

Минулого разу на концерті реперша з'явилася перед глядачами у схожому бежево-синьому комбінезоні зі стразами.

Lizzo / Фото: Getty Images

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