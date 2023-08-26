У кислотно-жовтому жакеті і мініспідниці: американська модель блиснула стрункими ногами у Лос-Анджелесі

26-річна Брукс Надер обрала для свого виходу ефектне вбрання.

Американська модель, яка знімалася для журналу Sports Illustrated Swimsuit Issue – Брукс Надер – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Дівчина мала ефектний яскравий вигляд.

Брукс була одягнена у вкорочений жакет кислотно-жовтого кольору з гострими плечами і чорними ґудзиками, який вона поєднала з чорною короткою спідницею на ґудзиках. Довжина міні ідеально підкреслила стрункі засмаглі ноги Надер.

Брукс Надер / Фото: Getty Images

Аутфіт красуня доповнила чорними босоніжками на шпильках, стильними окулярами і золотими сережками.

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