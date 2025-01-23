У кислотно-жовтому жакеті з пікантним декольте: Тайра Бенкс відвідала чемпіонат із тенісу

Тайра Бенкс стала гостею Australian Open 2025 у Мельбурні, де з'явилася у стильному аутфіті.

На зірці був двобортний жакет кислотно-жовтого кольору і чорний топ із пікантним декольте. Верх вона скомбінувала з чорними широкими штанями і чорними гостроносими шкіряними туфлями.

Тайра Бенкс / Фото: Getty Images

Тайра зробила гарну зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і з шоколадним блиском на губах і вирішила обійтися без прикрас.

Нагадаємо, Тайра Бенкс на відкриття флагманського магазину бренду Burberry у Нью-Йорку прийшла у стильному тренчі з фірмовим принтом тартан.

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