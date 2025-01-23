У кислотно-жовтому жакеті з пікантним декольте: Тайра Бенкс відвідала чемпіонат із тенісу

51-річна американська модель приїхала на Відкритий чемпіонат Австралії.
Тайра Бенкс стала гостею Australian Open 2025 у Мельбурні, де з'явилася у стильному аутфіті.
На зірці був двобортний жакет кислотно-жовтого кольору і чорний топ із пікантним декольте. Верх вона скомбінувала з чорними широкими штанями і чорними гостроносими шкіряними туфлями.
Тайра зробила гарну зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і з шоколадним блиском на губах і вирішила обійтися без прикрас.
Нагадаємо, Тайра Бенкс на відкриття флагманського магазину бренду Burberry у Нью-Йорку прийшла у стильному тренчі з фірмовим принтом тартан.
Читайте також:
- У бодісьюті та плащі: 50-річна Тайра Бенкс вийшла на подіум і це було грандіозне дефіле
- Із сексуальним декольте і насиченим макіяжем: Тайра Бенкс на вечірці у Нью-Йорку
- Чорне чи золоте: два образи Тайри Бенкс на зніманнях культового шоу