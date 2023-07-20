У Києві відбулася прем'єра фільму "Оппенгеймер" про винахідника атомної бомби

Стрічка вже вийшла в український прокат.
У столичному кінотеатрі "Планета Кіно" відбувся прем'єрний показ найочікуванішої стрічки року "Оппенгеймер", знятої за мотивами реальних подій легендарним режисером Крістофером Ноланом.
Першими фільм подивилися українські селебріті, блогери і журналісти. Серед гостей були: Олексій Завгородній, Антоніна Хижняк, В'ячеслав Соломка, Олексій Комаровський, Юлія Сеник, Андрій Ковальський та інші.
Про фільм:
Це масштабна історія про американського вченого Роберта Оппенгеймера, який винайшов атомну бомбу.
У картині зіграли: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Флоренс П'ю, Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон, Джек Квейд, Рамі Малек та інші.
Крістофер Нолан зізнався, що для цього фільму потрібно було зібрати величезну акторську команду, яка б зіграла персонажів, що змінили світ у XX столітті.
"Кілліан Мерфі був центральною фігурою фільму. Проте я розумів, що Кілліану поруч будуть потрібні актори, які могли б кинути йому виклик. В історії з такою кількістю різних облич кожен із героїв повинен був мати свою особливість і викликати довіру у глядачів, коли ті споглядатимуть їх з великих екранів. Тож для цієї місії нам вдалося зібрати феноменальний каст", – розповів Нолан.
Відсьогодні "Оппенгеймер" в українському прокаті.
Пропонуємо подивитися ексклюзивний фрагмент про фільм від Universal Pictures:
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