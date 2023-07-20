У Києві відбулася прем'єра фільму "Оппенгеймер" про винахідника атомної бомби

У столичному кінотеатрі "Планета Кіно" відбувся прем'єрний показ найочікуванішої стрічки року "Оппенгеймер", знятої за мотивами реальних подій легендарним режисером Крістофером Ноланом.

Прем'єра фільму "Оппенгеймер"

Першими фільм подивилися українські селебріті, блогери і журналісти. Серед гостей були: Олексій Завгородній, Антоніна Хижняк, В'ячеслав Соломка, Олексій Комаровський, Юлія Сеник, Андрій Ковальський та інші.

Прем'єра фільму "Оппенгеймер"

Прем'єра фільму "Оппенгеймер"

Прем'єра фільму "Оппенгеймер"

Прем'єра фільму "Оппенгеймер"

Прем'єра фільму "Оппенгеймер"

Прем'єра фільму "Оппенгеймер"

Прем'єра фільму "Оппенгеймер"

Прем'єра фільму "Оппенгеймер"

Прем'єра фільму "Оппенгеймер"

Прем'єра фільму "Оппенгеймер"

Прем'єра фільму "Оппенгеймер"

Прем'єра фільму "Оппенгеймер"

Про фільм:

Це масштабна історія про американського вченого Роберта Оппенгеймера, який винайшов атомну бомбу.

У картині зіграли: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Флоренс П'ю, Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон, Джек Квейд, Рамі Малек та інші.

Крістофер Нолан зізнався, що для цього фільму потрібно було зібрати величезну акторську команду, яка б зіграла персонажів, що змінили світ у XX столітті.

"Кілліан Мерфі був центральною фігурою фільму. Проте я розумів, що Кілліану поруч будуть потрібні актори, які могли б кинути йому виклик. В історії з такою кількістю різних облич кожен із героїв повинен був мати свою особливість і викликати довіру у глядачів, коли ті споглядатимуть їх з великих екранів. Тож для цієї місії нам вдалося зібрати феноменальний каст", – розповів Нолан.

Відсьогодні "Оппенгеймер" в українському прокаті.

Пропонуємо подивитися ексклюзивний фрагмент про фільм від Universal Pictures:

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