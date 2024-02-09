Історія про справжню дружбу: у Києві відбулася прем'єра сімейного фільму "Елла та чорний ягуар"

Стрічка вже в українському прокаті.
У Києві, у кінотеатрі "Оскар" відбувся прем'єрний показ сімейного пригодницького фільму "Елла та чорний ягуар" від режисера Жиль де Метра.
У центрі сюжету – дівчинка Елла, яка виросла у тропічних лісах Амазонки. Одного разу вона прихистила дитинча ягуара, яке назвала Надія. Через обставини вона мусить переїхати до Нью-Йорка. Однак, дізнавшись, що Надії загрожує смертельна небезпека, Елла знову повертається до джунглів, щоб врятувати ягуара.
Стрічка "Елла та Чорний Ягуар" вже в українському прокаті.
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