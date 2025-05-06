У клаптевій сукні та жакеті: 70-річна Донателла Версаче стала гостею балу Інституту костюма

Донателла Версаче / © Associated Press

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Нещодавно легендарна модельєрка відсвяткувала свій 70-й день народження і незабаром після цього з’явилася на щорічному благодійному балі в Нью-Йорку.

Донателла та репер Чанселор Беннетт, який більш відомий як Chance The Rapper, відвідали разом Met Gala 2025, вийшовши у вбраннях від Versace на сходинки Метрополітен-музею, прикрашені нарцисами.

© Associated Press

Донателла носила клаптеву сукню виконану в темному кольорі, яку прикрашав розторочений шовк, а також доповнював жакет, а її супутник носив стильний костюм з оригінальними деталями: шкіряним жакетом, яскравою краваткою, капелюхом і безліччю коштовностей.

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До речі, Донателла потрапила під приціл папараці денем раніше — її помітили папараці, коли вона залишала готель Carlyle. Версаче була одягнена у все чорне і носила високі платформи.

© Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press