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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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327
Час на прочитання
1 хв

У клаптевій сукні та жакеті: 70-річна Донателла Версаче стала гостею балу Інституту костюма

Протягом багатьох років вона є однією з почесних гостей цього балу і завжди носить лише вбрання від свого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Донателла Версаче

Донателла Версаче / © Associated Press

Нещодавно легендарна модельєрка відсвяткувала свій 70-й день народження і незабаром після цього з’явилася на щорічному благодійному балі в Нью-Йорку.

Донателла та репер Чанселор Беннетт, який більш відомий як Chance The Rapper, відвідали разом Met Gala 2025, вийшовши у вбраннях від Versace на сходинки Метрополітен-музею, прикрашені нарцисами.

/ © Associated Press

© Associated Press

Донателла носила клаптеву сукню виконану в темному кольорі, яку прикрашав розторочений шовк, а також доповнював жакет, а її супутник носив стильний костюм з оригінальними деталями: шкіряним жакетом, яскравою краваткою, капелюхом і безліччю коштовностей.

До речі, Донателла потрапила під приціл папараці денем раніше — її помітили папараці, коли вона залишала готель Carlyle. Версаче була одягнена у все чорне і носила високі платформи.

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© Associated Press

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© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

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Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

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© Associated Press

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