У класичному костюмі і смугастій краватці від Dior: папараці заскочили Роберта Паттінсона у Лондоні
39-річний актор приїхав до Великої Британії на івент.
Папараці заскочили Роберта Паттінсона, коли він залишав один із заходів у Town Hall Spaces у Лондоні.
Актор був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і смугасту чорно-біло-жовту краватку з написом Dior. Лук він завершив чорними туфлями.
Нагадаємо, Роберт Паттінсон зараз активно займається промотуром нового фільму «Любить не любить», у якому він й акторка Зендея зіграли наречених. Днями прем’єра стрічки відбулася у Римі. В український прокат романтична комедія вийде 1 квітня.