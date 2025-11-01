ТСН у соціальних мережах

Суспільство
189
1 хв

У класичному пальті з яскравим акцентом: Меланія Трамп здивувала всіх красивим образом на Геловін

Вона знову вибрала мінімалістичний і розкішний образ, який їй ідеально пасував.

Юлія Каранковська
Меланія і Дональд Трампи

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Перша леді США — 55-річна Меланія Трамп — укотре продемонструвала бездоганне відчуття стилю, коли з’явилася у вишуканому вбранні на вечірці на честь Геловіна в Білому домі.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія вибрала коричневе пальто класичного крою, але з незвичайною яскравою деталлю спереду — вставкою помаранчевої тканини, що нагадувала відтінок гарбуза. Це було пальто від Marni з колекції 2019 року, і воно чудово вписувалося в яскраву осінню подію.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Також образ перша леді Америки доповнила лаконічними бежевими туфлями-човниками, а також зробила яскравий макіяж і улюблене укладання з об’ємними елегантними локонами.

Під час заходу Меланія та її чоловік Дональд Трамп роздавали солодощі дітям, які прийшли на свято.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Це елегантне вбрання Меланії дуже контрастувало з торішнім образом Джилл Байден, яка з’явилася в костюмі панди на святі.

189
