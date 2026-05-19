ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

У класичних штанях й асиметричному топі з лелітками: струнка Карла Бруні відвідала галавечір

58-річна експерша леді Франції продовжує демонструвати гарні аутфіти під час Каннського кінофестивалю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Карла Бруні

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні стала гостею галавечора Chopard Miracle, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю в Ле-Канне.

Для своєї появи колишня перша леді Франції обрала образ total black. На ній був гламурний топ з асиметричним верхом, розшитий лелітками, який вона скомбінувала з класичними широкими штанями зі стрілками та чорними туфлями. В цьому луку вона мала стрункий і гарний вигляд.

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Бруні зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, прикрасила шию діамантовим намистом, а руки — каблучками з діамантами.

Нагадаємо, Карла Бруні на червоній доріжці Каннського кінофестивалю сяяла в чорній оксамитовій сукні максі з глибоким V-подібним вирізом до пупка.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie