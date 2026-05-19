- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
У класичних штанях й асиметричному топі з лелітками: струнка Карла Бруні відвідала галавечір
58-річна експерша леді Франції продовжує демонструвати гарні аутфіти під час Каннського кінофестивалю.
Карла Бруні стала гостею галавечора Chopard Miracle, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю в Ле-Канне.
Для своєї появи колишня перша леді Франції обрала образ total black. На ній був гламурний топ з асиметричним верхом, розшитий лелітками, який вона скомбінувала з класичними широкими штанями зі стрілками та чорними туфлями. В цьому луку вона мала стрункий і гарний вигляд.
Бруні зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, прикрасила шию діамантовим намистом, а руки — каблучками з діамантами.
Нагадаємо, Карла Бруні на червоній доріжці Каннського кінофестивалю сяяла в чорній оксамитовій сукні максі з глибоким V-подібним вирізом до пупка.