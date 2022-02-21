У кофті з асиметричним декольте та у шкіряних штанах: Жасмин Тукс під прицілом папараці з чоловіком

Модель зазнімкували у Каліфорнії.
Американська топмодель та колишній "янгол" білизняного бренду Victoria's Secret Жасмін Тукс потрапила під приціл папараці після побачення зі своїм чоловіком Хуаном Давідом Борреро. Пара проводила романтичний вечір у Лос-Анджелесі та вечеряла у популярному ресторані Craig's у Західному Голлівуді.
Для вечірнього виходу Жасмін одягла кофту кольору марсала з довгими рукавами та шкіряні штани, доповнили вбрання туфлі-човника на шпильці, клатч та насичена винна помада на губах.
Нагадаємо, що Жасмін та Хуан — співробітник компанії Snapchat та син віце-президента Еквадору, одружилися 4 вересня 2021 року у церкві Святого Франциска.
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