У кофті з асиметричним декольте та у шкіряних штанах: Жасмин Тукс під прицілом папараці з чоловіком

У кофті з асиметричним декольте та у шкіряних штанах: Жасмин Тукс під прицілом папараці з чоловіком

Модель зазнімкували у Каліфорнії.

Американська топмодель та колишній "янгол" білизняного бренду Victoria's Secret Жасмін Тукс потрапила під приціл папараці після побачення зі своїм чоловіком Хуаном Давідом Борреро. Пара проводила романтичний вечір у Лос-Анджелесі та вечеряла у популярному ресторані Craig's у Західному Голлівуді.

Для вечірнього виходу Жасмін одягла кофту кольору марсала з довгими рукавами та шкіряні штани, доповнили вбрання туфлі-човника на шпильці, клатч та насичена винна помада на губах.

Жасмін Тукс / Getty Images

Нагадаємо, що Жасмін та Хуан — співробітник компанії Snapchat та син віце-президента Еквадору, одружилися 4 вересня 2021 року у церкві Святого Франциска.

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