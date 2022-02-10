У кофті зі шнурівкою: вагітна Ріанна приголомшила своїм новим образом

Для вечері з A$AP Rocky Рірі обрала сміливий та сексуальний аутфіт.

Після того, як Ріанна оголосила про вагітність, вона вирішила більше не приховувати свій живіт під об'ємним одягом. Тепер співачка та бізнеследі виходить на публіку у відвертих топах та кофтах, які максимально демонструють те, що вона скоро стане мамою.

Днями зірка потрапила під приціл фотографів у Беверлі-Гілз, коли йшла на вечерю. Одягнена вона була в повністю чорному луку, головною родзинкою якого став топ від Paul Gaultier зі шнурівкою спереду. Образ Ріанна доповнила туфлями-човниками від Jimmy Choo, лосинами від The Attico, об'ємною курткою-бомбером, шапкою капором та сонцезахисними окулярами від Balenciaga. А от декольте знаменитість прикрасила безліччю золотих ланцюжків.

Знімками цього луку зірка поділилася у Instagram. Щоб подивитися всі фото, гортайте праворуч.

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