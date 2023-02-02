У кокетливій мінісукні і ботфортах: дружина екс"Холостяка-10" похизувалася стрункими ногами

Даша Хлистун продемонструвала спокусливий аутфіт.
Дружина екс"Холостяка-10" Макса Михайлюка – модель Даша Хлистун – опублікувала в Instagram Stories селфі, на якому вона постала у сексуальному образі.
На Даші була чорна кокетлива мінісукня з рюшами на спідниці і перфорацією на поясі і між грудьми. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.
Сукню дівчина доповнила чорними високими ботфортами на шпильках. На руці у неї був браслет.
Нагадаємо, Даша Хлистун взяла участь у показі кутюрної колекції ліванського бренду Georges Hobeika. Манекенниця продефілювала у рожевій сукні міді з дуже довгими широкими рукавами і в атласних босоніжках.
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