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У кокетливій мінісукні і ботфортах: дружина екс"Холостяка-10" похизувалася стрункими ногами

У кокетливій мінісукні і ботфортах: дружина екс"Холостяка-10" похизувалася стрункими ногами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
575
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У кокетливій мінісукні і ботфортах: дружина екс"Холостяка-10" похизувалася стрункими ногами

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Даша Хлистун продемонструвала спокусливий аутфіт.

Дружина екс"Холостяка-10" Макса Михайлюка – модель Даша Хлистун – опублікувала в Instagram Stories селфі, на якому вона постала у сексуальному образі.

На Даші була чорна кокетлива мінісукня з рюшами на спідниці і перфорацією на поясі і між грудьми. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.

Даша Хлистун / © Instagram Даші Хлистун
Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Сукню дівчина доповнила чорними високими ботфортами на шпильках. На руці у неї був браслет.

Нагадаємо, Даша Хлистун взяла участь у показі кутюрної колекції ліванського бренду Georges Hobeika. Манекенниця продефілювала у рожевій сукні міді з дуже довгими широкими рукавами і в атласних босоніжках.

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