У кокетливій мінісукні і ботфортах: дружина екс"Холостяка-10" похизувалася стрункими ногами

Дружина екс"Холостяка-10" Макса Михайлюка – модель Даша Хлистун – опублікувала в Instagram Stories селфі, на якому вона постала у сексуальному образі.

На Даші була чорна кокетлива мінісукня з рюшами на спідниці і перфорацією на поясі і між грудьми. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Сукню дівчина доповнила чорними високими ботфортами на шпильках. На руці у неї був браслет.

Нагадаємо, Даша Хлистун взяла участь у показі кутюрної колекції ліванського бренду Georges Hobeika. Манекенниця продефілювала у рожевій сукні міді з дуже довгими широкими рукавами і в атласних босоніжках.

Читайте також: