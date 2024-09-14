У кокетливій мінісукні і в компанії коханого: папараці заскочили Беллу Хадід у Нью-Йорку

До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Белла Хадід. Модель гуляла містом разом зі своїм бойфрендом – чемпіон із кінного спорту Аданом Бануелосом.

Белла мала чудовий вигляд у кокетливій малиновій мінісукні у дрібний горошок. Вбрання мало галтер і біле мереживо на декольте та подолі.

Сукню модель скомбінувала з ковбойськими замшевими коричневими чоботами і коричневою сумкою. На голові у неї був темний обідок, на обличчі – сонцезахисні окуляри, у вухах – золоті сережки-кільця, а на пальцях – золоті каблучки.

Белла Хадід і Адан Бануелос / Фото: Getty Images

Адан обрав для свого виходу лук у стилі Дикого Заходу: сорочку кольору хакі, сині джинси, пояс із великою металевою пряжкою, бірюзові чоботи і чорний ковбойський капелюх.

Нагадаємо, чутки про роман Белли та Адана з'явилися восени минулого року. Але свої стосунки вони підтвердили лише взимку цьогоріч.

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