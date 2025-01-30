У кокетливій мінісукні і замшевих ботфортах: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь з'явилася на прем'єрі фільму

Інна Бєлєнь повернулася з Харкова до Києва і одразу вийшла в світ.

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь відвідала допрем’єрний показ українського детективного трилера "Дім за склом", який відбувся у кінотеатрі "Жовтень" у Києві.

На заході вона постала у кокетливій чорній мінісукні з білим коміром, пишними рукавами три чверті, рюшами на подолі та білим підспідничником.

Інна Бєлєнь/Фото Кирил Авраменко

Вбрання Інна доповнила чорними замшевими ботфортами на стійких підборах і чорною стьобаною сумочкою від бренду Gucci.

Дівчина зробила укладання з м'якими локонами і ніжний макіяж.

Інна Бєлєнь/Фото Кирил Авраменко

Про фільм:

Життя амбітної архітекторки Вікторії кардинально змінюється після того, як її донька зникає зі своїм хлопцем, якого звинувачують у торгівлі наркотиками. Вікторія починає розслідування і намагається довести невинуватість доньки, щоб зберегти свою бездоганну репутацію і не втратити важливий проєкт.

Відсьогодні, 30 січня, фільм "Дім за склом" у національному прокаті.

Нагадаємо, Олександр Терен зізнався, чому він пропав із соцмереж.

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