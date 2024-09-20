У кокетливій мінісукні з рюшами: Ярослава Магучіх показала, як збиралася на святкування свого дня народження

Українська легкоатлетка і чемпіонка Олімпійських ігор-2024 обрала для святкової вечері гарне коротке вбрання.

Вчора, 19 вересня, у Ярослави Магучіх був день народження – їй виповнилося 23 роки.

В Instagram вона опублікувала відео, на якому показала, як за 30 хвилин підготувала свій образ для святкової вечері.

Спочатку Ярослава постала у ролику у базовій білій футболці і джинсових мінішортах. Потім вона переодяглася у кокетливу мінісукню з квітковим принтом, рюшами, ґудзиками і зав'язками-бантами. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Вбрання Магучіх доповнила бежевими сандалями і білою сумкою. Вона накрутила кілька пасом волосся і зібрала його у хвіст та зробила легкий макіяж, використавши туш для вій, гель для брів і блиск для губ.

"Святковий look зібраний. Оцініть образ від 1 до 10", – підписала відео спортсменка.

Підписникам Ярослави її аутфіт дуже сподобався.

"10 з 10", "Красуня", "Фантастична", "Неперевершена красуня, королева висоти", – написали вони у коментарях.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх продемонструвала красивий лук у прикрасах-колосках і вбранні з квітковою вишивкою.

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