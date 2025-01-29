У кокетливій мінісукні з рюшами: Зої Кравіц похизувалася тонкою талією на показі Saint Laurent

36-річна акторка побувала на Тижні моди у Парижі.

Зої Кравіц стала гостею показу чоловічої колекції Saint Laurent осінь-зима 2025/2026, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Там акторка постала у кокетливому образі. На ній була асиметрична мінісукня кольору крем-брюле з рюшами. Тонку талію вона підкреслила широким коричневим поясом із масивною пряжкою.

Зої Кравіц / Фото: Getty Images

Лук Зої доповнила чорними капроновими колготами і різнокольоровими босоніжками на високих підборах. Волосся вона зібрала ззаду, випустивши спереду пасма волосся, і зробила макіяж у натуральних відтінках. Елегантні сережки і золоті каблучки завершили аутфіт Кравіц.

Нагадаємо, Зої Кравіц у чорній кастомній сукні максі без бретельок від Saint Laurent з декольте у формі серця сяяла на церемонії вручення премій "Золотий глобус".

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