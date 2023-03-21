У кокетливій сукні від Valentino: акторка Флоренс П'ю прийшла на прем'єру фільму "Хороша людина"

Британка прихильниця образів із напівпрозорими деталями.
Акторка Флоренс П'ю відвідала прем'єрний показ фільму "Хороша людина", що відбувся у Нью-Йорку. Зірка віддала перевагу ефектній сукні від бренду Valentino.
Вбрання було чорно-білим і досить сміливим, оскільки верх сукні був виконаний з напівпрозорої білої тканини розшитої лелітками, доповнювали її шовковий комір і чорна краватка.
Також у сукні була повністю відкрита спина, а через вузьку передню частину Флорен трохи засвітила бюст.
Нижня частина образу була більш лаконічною і складалася з довгої чорної спідниці.
Лук вона завершила прикрасами від Tiffany & Co., макіяжем та зібрала волосся в улюблену високу зачіску.
На прем'єру акторка прийшла зі своїми батьками та бабусею.
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