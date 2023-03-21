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У кокетливій сукні від Valentino: акторка Флоренс П'ю прийшла на прем'єру фільму "Хороша людина"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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430
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У кокетливій сукні від Valentino: акторка Флоренс П'ю прийшла на прем'єру фільму "Хороша людина"

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Британка прихильниця образів із напівпрозорими деталями.

Акторка Флоренс П'ю відвідала прем'єрний показ фільму "Хороша людина", що відбувся у Нью-Йорку. Зірка віддала перевагу ефектній сукні від бренду Valentino.

Вбрання було чорно-білим і досить сміливим, оскільки верх сукні був виконаний з напівпрозорої білої тканини розшитої лелітками, доповнювали її шовковий комір і чорна краватка.

Також у сукні була повністю відкрита спина, а через вузьку передню частину Флорен трохи засвітила бюст.

Флоренс П'ю / © Associated Press
Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Нижня частина образу була більш лаконічною і складалася з довгої чорної спідниці.

Флоренс П'ю / © Associated Press
Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Лук вона завершила прикрасами від Tiffany & Co., макіяжем та зібрала волосся в улюблену високу зачіску.

Флоренс П'ю / © Associated Press
Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

На прем'єру акторка прийшла зі своїми батьками та бабусею.

Флоренс П'ю з батьками / © Associated Press
Флоренс П'ю з батьками / Фото: Associated Press
Флоренс П'ю з бабусею / © Associated Press
Флоренс П'ю з бабусею / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
430
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