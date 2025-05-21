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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
136
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1 хв

У кокетливій мінісукні: Наталі Портман продемонструвала стрункі ноги на прем'єрі фільму

43-річна акторка у маленькій чорній сукні від Dior презентувала стрічку, у якій зіграла головну роль.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Наталі Портман

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман відвідала прем’єру фільму «Фонтан молодості» (Fountain of Youth), яка відбулася в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Там акторка з’явилася у кокетливому луку. На ній була чорна мінісукня з оголеною лінією плечей від бренду Dior, яка складалася з корсетного оксамитового топу з бантиком і короткої спідниці з багатоярусного фатину у дрібний горошок. У зоні декольте і на рукавах вбрання також було прикрашене фатиновими рюшами в горошок. Взута вона була у чорні оксамитові босоніжки на шпильках і з ремінцями.

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

У цій маленькій сукні Портман продемонструвала стрункі ноги і тендітні плечі. Аутфіт зірка доповнила укладанням із легкими локонами, макіяжем із акцентом на червоній помаді і манікюром кольору гнилої вишні. Із прикрас вона обрала діамантовий комплект, який складався із сережок-цвяшок, кольє і каблучок.

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

На івенті Наталі позувала також із колегою Джоном Кразінські, з яким вони зіграли головні ролі у «Фонтані молодості».

Джон Кразінські і Наталі Портман / © Associated Press

Джон Кразінські і Наталі Портман / © Associated Press

Нагадаємо, Наталі Портман на Каннському кінофестивалі позувала у вечірній сукні-бюстьє, створеній Марією Грацією К’юрі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
136
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