У кокетливій мінісукні: Наталі Портман продемонструвала стрункі ноги на прем'єрі фільму

Наталі Портман / © Associated Press

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Наталі Портман відвідала прем’єру фільму «Фонтан молодості» (Fountain of Youth), яка відбулася в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Наталі Портман / © Associated Press

Там акторка з’явилася у кокетливому луку. На ній була чорна мінісукня з оголеною лінією плечей від бренду Dior, яка складалася з корсетного оксамитового топу з бантиком і короткої спідниці з багатоярусного фатину у дрібний горошок. У зоні декольте і на рукавах вбрання також було прикрашене фатиновими рюшами в горошок. Взута вона була у чорні оксамитові босоніжки на шпильках і з ремінцями.

Наталі Портман / © Associated Press

У цій маленькій сукні Портман продемонструвала стрункі ноги і тендітні плечі. Аутфіт зірка доповнила укладанням із легкими локонами, макіяжем із акцентом на червоній помаді і манікюром кольору гнилої вишні. Із прикрас вона обрала діамантовий комплект, який складався із сережок-цвяшок, кольє і каблучок.

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Наталі Портман / © Associated Press

На івенті Наталі позувала також із колегою Джоном Кразінські, з яким вони зіграли головні ролі у «Фонтані молодості».

Джон Кразінські і Наталі Портман / © Associated Press

Нагадаємо, Наталі Портман на Каннському кінофестивалі позувала у вечірній сукні-бюстьє, створеній Марією Грацією К’юрі.