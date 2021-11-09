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У коктейльній сукні та ляпанцях: Сара Джессіка Паркер на вулицях Нью-Йорка

У коктейльній сукні та ляпанцях: Сара Джессіка Паркер на вулицях Нью-Йорка

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

56-річна Сара Джесіка Паркер зараз зайнята на зніманнях сиквела "Секс і місто", який отримав назву And Just Like That…

Сарі Джессіці не завжди вдається втекти від папараці, які теж охоче приїздять на знімальний майданчик, щоб зробити кілька кадрів для преси.

На цьому знімку акторка, схоже, саме йшла переодягатися. Вона була в білій сукні-міді на одне плече з квітковою аплікацією, поверх сукні у Сари був одягнений подовжений блейзер, взута вона була в ляпанці, а в руках несла одяг. Схоже, у цьому аутфіті Паркер знімалася у черговій сцені серіалу. Її волосся було зібране в тугий пучок, на обличчі був макіяж, а у вухах сережки-висячки з каміння.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

А кілька днів тому Сару у дуже гарній сукні від Oscar de la Renta заскочили під час роботи з Крісом Нотом. Актор, нагадаємо, грає екранного чоловіка Керрі – "Супермена". Пара мала такий гармонійний вигляд.

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот / Getty Images

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