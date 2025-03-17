У колготах і корсеті зі спокусливим декольте: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь знялася у пікантному фотосеті

Колишня обраниця Олександра Терена продемонструвала звабливий лук.
Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь знялася у новій гарячій фотосесії і показала в Instagram кілька чорно-білих кадрів із неї.
Перед обєктивом фотокамери дівчина позувала у сексуальному образі. На ній був корсет зі спокусливим декольте і зав'язками-бантами, капронові колготи і босоніжки на шпильках.
Аутфіт Інна доповнила хвилястою зачіскою і мейкапом із акцентом на очах.
Нагадаємо, Інна Бєлєнь під час відпочинку у рожевому бікіні похизувалася спокусливими сідницями.
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