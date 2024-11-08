У колготках у сітку та на шпильках: Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала пікантний офісний лук

Модель поділилася цікавим образом у популярному стилі офіскор.
37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — поділилася в Instagram серією знімків, на яких вона позує в одязі зі своєї колаборації з Wardrobe.NYC.
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Розі одягла чорну коротку сукню-жакет, яку доповнила тонким шкіряним поясом, чорні колготки в сітку та туфлі-слінгбеки на дуже високих підборах.
Волосся вона зібрала в пучок, зробила свій традиційний латте-макіяж і одягла окуляри з прозорими лінзами.
Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі вже одягала цю сукню-жакет. У ній вона з'являлася на заході ювелірного бренду Tiffany&Co. під назвою Windows Of Wonder, який відбувся в їхньому новому магазині Selfridges у Лондоні.
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