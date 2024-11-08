У колготках у сітку та на шпильках: Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала пікантний офісний лук

37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — поділилася в Instagram серією знімків, на яких вона позує в одязі зі своєї колаборації з Wardrobe.NYC.

(гортайте фото вправо)

Розі одягла чорну коротку сукню-жакет, яку доповнила тонким шкіряним поясом, чорні колготки в сітку та туфлі-слінгбеки на дуже високих підборах.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Волосся вона зібрала в пучок, зробила свій традиційний латте-макіяж і одягла окуляри з прозорими лінзами.

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі вже одягала цю сукню-жакет. У ній вона з'являлася на заході ювелірного бренду Tiffany&Co. під назвою Windows Of Wonder, який відбувся в їхньому новому магазині Selfridges у Лондоні.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Стильні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі (5 фото)