У колготках з вирізами та лакових чоботях: ефектна Аня Тейлор-Джой на показі Dior

Літо Модний дім Dior вирішив розпочати з показу нової колекції – у замку Драммонд в Единбурзі Марія-Грація К'юрі – креативна директорка бренду – презентувала публіці круїзну лінійку.

Гостею шоу стала Аня Тейлор-Джой — вона не пропускає покази бренду, оскільки є його амбасадоркою та великою шанувальницею.

Дівчина прийшла на захід у чорно-сірому вбранні, яке включало мінішорти з монограмою бренду, чорну водолазку з довгими рукавами, а також ефектні чорні колготки з вирізами, які імітували підв'язки панчох.

Доповнили вбрання золоті сережки у вухах, а ось на плечі Аня накинула сірий подовжений жакет класичного крою.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Ще однією цікавою деталлю образу стали лакові чоботи, оскільки вони мали не лише квадратний мис, а й оригінальні підбори у вигляді золотих куль.

Чоботи Ані Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що ще одне модне шоу Dior відбулося у квітні, але проводилось у Нью-Йорку, у Бруклінському музеї. Це був показ нової колекції Pre-Fall 2024. На заході Тейлор-Джой з'явилася з обідком на голові та у сукні-футлярі.

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